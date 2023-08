Nehammer: Aber gehen S’, jetzt stellen S’ Ihnen nicht deutscher an, als Sie sowieso schon sind! Am Flughafen werden Sie ja nicht kontrolliert, also kann Ihnen nichts passieren – und darum werden Sie doch sicher was mithaben. Und wenn’s nur ein bissl was ist zum Entspannen für zwischendurch. Weil solche Gipfeltreffen mit mir können schließlich ganz schön fordernd sein, net wahr?

Nehammer: Ich weiß. Aber das geht trotzdem nicht. Ich kann’s nicht legalisieren, weil ich verpasse ja grad dem Kickl jeden Tag eine Gnackwatschen. Werden Sie vielleicht eh gesehen haben, dass ich ihn mit seinen Pferdln und so verarsche. So hol ich nämlich die Wähler von der FPÖ zurück. Aber die wollen halt wiederum leider nicht, dass sich irgendwelche Giftler Haschisch spritzen. Die wollen ja nicht einmal, dass sich irgendwer was gegen Corona spritzt. Und darum muss auch mein Innenminister jetzt so tun, also würde er eine Spezialbrigade an die deutsche Grenze stellen, um die Welle an fürchterlichen Drogen, die aus dem Schurkenstaat heranrollt, zu stoppen. Ein bissl wie bei den USA und Mexiko halt.

Scholz: Das sei Ihnen unbenommen. Wir machen ja schließlich auch Grenzkontrollen wegen der Migranten.

Nehammer: So hat halt jeder seine Placebos. Aber wie soll ich jetzt weitertun? Ich mein, wenn ich im Urlaub dauernd nach Amsterdam fahr, wird mir irgendwann keiner mehr abnehmen, dass ich das nur wegen dem Van Gogh und den Tulpen mach.

Scholz: Nun ja … Staatsbesuche ziehen ja an sich immer irgendwann einen Gegenbesuch nach sich. Also lade ich Sie jetzt ein, zu mir nach Berlin zu kommen. Gerade dort sollte es kein Problem sein, Ihre Wünsche zu erfüllen.

Nehammer: Echt? Super! Wann?

Scholz: Na ja. Vielleicht so in einem Jahr?

Nehammer: Ein Jahr? So lang? Da ist ja mein Turkey nicht mehr cold, sondern überhaupt gleich frozen. Und mir bleibt nur eine Alternative.

Scholz: Welche?

Nehammer: Immer dieselbe: Alkohol und Psychopharmaka.