Rainer Nikowitz: Kurz’ Arbeit

Zuerst traf sich die Steuerungsgruppe „Aufdeckung“. Das war ja eines der größten Talente des Kanzlers: Missstände aufzuspüren und sie umgehend ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, koste es andere, was es wolle. Manchmal waren solche meist in der Form von eilig einberufenen Pressekonferenzen abgehaltenen Standgerichte, bei denen es nie auch nur den leisesten Zweifel an der Schuldfrage gab, sogar in der eigenen Regierung nötig – sei es nun im Gesundheitsressort, bei der Justiz oder auch der Gesundheit. Hier unterstützten ihn die Spezialisten Gernot Blümel, der sich mitunter durchaus an etwas erinnern konnte, obwohl sein Laptop gerade Auslauf hatte. Und natürlich Karl Nehammer, der Mann, dem man garantiert keine 5000 für 186 vormachen konnte – und der mit seiner Flex ja beinahe nicht den Terrorplan von Wien nicht aufgedeckt hätte. Die Tätigkeit dieser Task-Force wies durchaus Berührungspunkte mit jener der zweiten auf, in der es um den richtigen Umgang mit Oppositionellen ging, ganz egal, ob diese jetzt Reinhold Mitterlehner oder Rudi Anschober hießen – oder auch Ursula von der Leyen. Hiefür hatten sich natürlich Karoline Edtstadler und Wolfgang Sobotka als exekutierende Organe angeboten, weil eine umgänglicher als der andere – also genau die Richtigen.