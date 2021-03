Rainer Nikowitz: Himpathy For The Devil

Aber dann kam Kathrin Zechner. In einem Interview, ebenfalls im „Standard“, sagte sie: „Dass man eine im Buch als 20-jährig Ausgewiesene nicht mit einer 40-Jährigen besetzt, hat nichts mit Altersdiskriminierung zu tun.“

War das wirklich nötig? Echt jetzt. Mir scheint, das ist ein mittelschwerer Fall von „Himpathy“. So heißt unter Feministinnen nämlich das Krankheitsbild, das Frauen in den Wahnsinn, also zur Kollaboration mit dem Feind treibt.

Aber keine Angst, die Kavallerie ist auch in der Filmbranche schon unterwegs, Rettung naht. Wie zu lesen ist, kämpft dort „FC Gloria“, eine Initiative feministischer Filmschaffender, erbittert gegen ihre uferlose Unterprivilegierung an – und also für eine Kohle-Quote: 50 Prozent der Filmfördergelder der öffentlichen Hand sollen für Frauen reserviert werden. Derzeit kriegen sie nämlich nur 30 Prozent. Was natürlich an dieser vermaledeiten strukturellen Diskriminierung liegt – und nicht etwa daran, dass auch nur 30 Prozent der zur Förderung eingereichten Projekte von Frauen kommen. Der gleiche Maßstab ist ja nicht automatisch gerecht, nur weil er gleich ist.

Und bei der Expertinnenkommission, die jetzt über die Vergabe entscheidet, werden sicher auch erniedrigende Diskussionen über Relevanz geführt. Das kann klarerweise nur verhindert werden, indem man sie durch einen Gender-Bankomaten ersetzt.

Und zu all diesen chronischen Problemen mit den Montagsmodellen kommt jetzt auch noch der Corona-Backlash hinzu. In den letzten Frauentagen jagte eine Horrormeldung vom Arbeitsmarkt die andere. Frauen viel stärker betroffen als Männer! 40 Prozent mehr arbeitslos, am Land sogar zwei Drittel! Nun, diese Zahlen stimmen. Die Schlussfolgerung allerdings … Wenn man absolute Zahlen verwendet, schaut es so aus: Aktuell sind um horrende 54.000 Frauen mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Insgesamt erschreckende 187.000. Bei den Männern macht der Zuwachs hingegen bloß schlappe 50.000 aus – auf insgesamt recht erfreuliche 250.000. Aber es ist ja alles relativ. Bis auf das Gender-Pay-Gap vielleicht. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.