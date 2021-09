Die gängigsten Mythen zur Corona-Impfung – ein Faktencheck

Eine Spritze in den Oberarm zu bekommen, ist für viele Menschen an sich schon ein Horror, die Corona-Impfung hat das verstärkt. Was wird der Wirkstoff im Körper anrichten? Welche Spätfolgen drohen? „Kein anderes Thema bereitet derzeit so viel Unsicherheit wie die Impfung“, lautet die Einschätzung von Ulrike Schiesser von der Bundesstelle für Sektenfragen, die einen guten Überblick zu Verschwörungstheorien hat. profil hat die häufigsten Argumente von Impfskeptikern gesammelt. Was davon ist krude Verschwörungstheorie – und was stimmt?

1. Verändern Covid-19-Impfstoffe das menschliche Erbgut?

Die Impfung sei ein „riesiges Gentechnik-Experiment, Ausgang ungewiss“, behauptete FPÖ-Chef Herbert Kickl im Mai im Nationalrat. Tatsächlich fürchten viele Menschen, dass die erstmals zugelassenen mRNA-Impfstoffe das Erbgut manipulieren könnten. Dies sei laut dem deutschen Paul-Ehrlich-Institut jedoch wissenschaftlich ausgeschlossen. Der Infektiologe Herwig Kollaritsch fügt hinzu: „RNA einfach in DNA umzuschreiben, ist unmöglich.“ Es gäbe zwar Enzyme, welche dazu in der Lage seien. Diese kommen allerdings nur in gewissen Viren vor, wie etwa bei HIV. Die Corona-Impfung kann somit nicht in die menschliche DNA eingreifen.