Wenigstens eines musste man den Grünen in dieser traurigen Angelegenheit, die wieder einmal bewies, was für blutige Amateure alle außer dem Kanzler waren, allerdings zugutehalten: Diese Gewessler ärgerte mit ihrer „Evaluierung“ des Lobautunnels wenigstens auch den Wiener Bürgermeister, also die roten Gfrieser. Das machte zwar nicht alles wieder gut, aber die ganze Geschichte zumindest um einiges erträglicher. Und der Kanzler würde die SPÖ auch beizeiten an diesen Moment der Gemeinsamkeit erinnern, den die Grünen ihr und der ÖVP beschert hatten. Spätestens dann, wenn er nach vorzeitigen Neuwahlen wieder einmal auf der Suche nach einem verlässlichen Partner war, der seine an sich eh absolute Mehrheit noch ein klitzekleines Bisschen unterstützte. Ja, er hatte alle, die dafür numerisch infrage kamen, schon einmal verschlissen. Aber warum den Reigen nicht noch einmal von vorne beginnen? Man hatte ja schließlich eine Verantwortung für das große Ganze. Zumindest hatte der Kanzler gehört, dies sei in anderen Welten manchmal so. Und das, das war dann tatsächlich das Beste.