Rainer Nikowitz: Rotlauf

Doch selbst angesichts dieser, für die immer noch recht kurze Zeit ihrer Obfrauschaft schon beeindruckend lange Liste zählbarer Erfolge kam der jüngste in seiner ungeheuren Wucht sicherlich überraschend. 75,3 Prozent! Auf einem eigenen Parteitag! Rendi-Wagner schaffte es also, sogar noch mehr eigene Funktionäre auf ihre Seite zu ziehen als eigene Parteimitglieder! Noch nie in der ruhmreichen Historie der Sozialdemokratie konnte der (die) jeweilige große Vorsitzende ein derartiges Ergebnis einfahren.

Nicht einmal Faymann, diese reaktionäre Lusche. Angesichts dessen mag man sich gar nicht ausmalen, zu welchen Ergebnissen Rendi-Wagner noch fähig ist. Vor allem, wenn dann wieder einmal auch Nicht-Rote mitstimmen dürfen. Ganz klar: The sky is the limit! Und jetzt ist zwar leider der jüngste und angesichts der schweren See, in der sich die ÖVP gerade befindet, wirklich grenzgenial getimte Staatsbürgerschaft-für-alle-Vorstoß schon wieder ein bisschen verpufft. Aber wir alle kennen doch mittlerweile unsere SPÖ: Ihr wird sicher wieder etwas einfallen. Und es wird sicher wieder erstaunlich werden. Mindestens.