Rainer Nikowitz: Nehammer ermittelt

Nehammer: Was reden Sie da daher? Wer was derf oder net, bestimm immer no i! Also gemma, zackzack: Cobra, Wega, und wie des ganze Zeug heißt - her damit! Alle!



Funk: Bei allem Respekt, aber: wegen a paar Kinder?



Nehammer: I glaub, ana von denen kifft sogar. Also wahrscheinlich auch noch eine direkte Verbindung zum Medellín-Kartell!



Funk: Wie Sie meinen, Karl der ... äh, Große. Verstärkung ist unterwegs. 50 Mann?



Nehammer: Unter 100 zieh ich nicht den Colt.