Rainer Nikowitz: Russisches Ei

Trump: Na, ist ja nicht für lang. Jedenfalls … der fette Nordkoreaner, der hat doch einen seiner Onkel an ein Riesenrohr gefesselt und dann eine Granate durch ihn durchgeschossen, so eine richtig fette Nordkorea-Berta, remember? So was in der Art schwebt mir mit diesem Verräter Pence auch vor, wenn ich erst wieder im Weißen Haus bin.

Putin: Donald, ich wusste, du hast Stil, seit ich damals die Fotos von deinem sechsten Bad im Privatbereich des Weißen Hauses gesehen habe. Aber, gestatte mir eine Frage: Du suchst gerade um politisches Asyl in Russland an. Meinst du nicht, das könnte deinen Weg zurück ins Weiße Haus unter Umständen ein wenig erschweren?

Trump: Ich … hatte dort ein sechstes Bad?

Putin: Ja. Zwischen dem Spiegelzimmer, in dem in Beckenhöhe alles in die Länge gezogen wurde, und dem leider trotzdem unbenutzten Schlafzimmer von Melania.

Trump: Woher zum Teufel weißt du …?

Putin: Du hast deine Wahl damals nur wegen all dem Zeug, das ich weiß, gewonnen. Und während der solcherart von mir eingesetzte amerikanische Präsident glücklicherweise gerade mit Wichtigerem beschäftigt war, wie zum Beispiel mit den Vorbereitungen zur Erstürmung des Kapitols seines eigenen Landes – wobei ich zugeben muss, ein derartiges Highlight niemals auch nur erträumt zu haben –, währenddessen konnten jedenfalls meine Geheimdienst-Hacker in aller Seelenruhe quasi den Finger auf den Ein-/Ausknopf für die ganzen USA legen. Also meinst du eine Frage, die mit diesen Worten beginnt, hoffentlich nicht ernst.