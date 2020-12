Rainer Nikowitz: Ach, so fromm

Kurz: Also, mach ma amoi einen Durchlauf ... Wahrlich, ich sage euch! Sage euch ... Na ja. Was sag ich euch denn? Wie fangt denn zum Beispiel die Bergpredigt an?



Sobotka: Selig die Armen im Geiste, denn ..., denn ...



Kurz: denn die wählen ja wohl hoffentlich alle uns!



Sobotka: So hab i de Passage eher net in Erinnerung ...



Kurz: Und trotzdem is dir des Gebetsfrühstück im Parlament eingfallen! Damit auch denen endlich wieder Gehör gschenkt wird.



Sobotka: Den Armen im Geiste?



Kurz: Des hast du gsagt! Ich würd unsere treuen fundamentalchristlichen Unterstützer selbstverständlich niemals so nennen. Zumindest net, wenn's wer hört.



Sobotka: I hab mir denkt: Hilft's nix, schad's nix. Beim Herrgott net - und bei der Wahl a net. Und außerdem giften si de Roten drüber. Also lohnt sich's scho allan deswegen.



Kurz: Net nur! Der werte Koalitionspartner muss si bei seine Leut ja a wieder a bissl fremdschämen. Also hamma no a bissl mehr Umwegrentabilität.



Sobotka: Mir gfallt des, wie wir grad jetzt während Corona unsere Prioritäten setzen. I mein: Zielsicher is a Hilfsausdruck.



Kurz: War ja immer schon unser Stärke.

Sobotka: I mein, allan de ganzen Kleinkriege mit de roten Bundesländer. Oder die Eifersüchteleien mit dem Anschober trotz der momentanen Lage. Hart!



Kurz: Man muss si treu bleiben.



Sobotka: Und durchaus a hart an der Grenze!



Kurz: Duhu, Wolferl? Was i dir no sagen wollt ...



Sobotka: Ja?



Kurz: Hände falten - Goschn halten!