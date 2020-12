Rainer Nikowitz: Digitalsohle

Schramböck: So, und jetzt musst du nur no in dem Feld da eingeben, was genau du kaufen willst.



Kurz: Gut. Ich selber bin ja bekanntlich sehr bescheiden, ich brauch ja nix. Aber sag ma halt amal, ich geh für den Blümel einkaufen. Also geb i ein: Lap top. Und jetzt drück ich auf "Suchen" und dann Oha. Sehr interessant.



Schramböck: Super, oder?



Kurz: Na ja I weiß net so recht. Zuerst seh ich vor allem amal einen Haufen Fotos von dir und vom Mahrer.



Schramböck: Drum sag i ja: Super, oder?



Kurz: Aber, Entschuldigung schon: Ansonsten bietet mir dein famoses System quasi alles an-nur kane Laptops! Da is a Gebrauchtwagenhändler in Imst A Klangschalengießerei in Wiener Neustadt. Und dann a Tänzerin, de eher ka klassisches Ballett macht De is Mitglied bei der Wirtschaftskammer ? De hat si dann aber echt geöffnet unter dem Mahrer, des muss ma zugeben.



Schramböck: Schau, der ihr Werbespruch is: "Top am Lap!" Des beweist doch eindeutig, dass unser System funktioniert!



Kurz: Äh Ja. Aber was bitte verkaufen de da? Is des ein Raketenwerfer?

Schramböck: Boah! Arg!



Kurz: Des find i allerdings a. I mein, i bin ja jetzt ka Pazifist oder was, aber



Schramböck: 40 Prozent verbilligt! Da könnt ma fast schwach werden



Anschober: Diese Plattform is einfach a Schand. Wie kann ma des nur so verbocken? Hallo? It's 2020!



Kurz: Sagt ausgrechnet der Experte für eh alles, den sei Ministerium net nur kane Erlässe zsammbringt, die verfassungskonform san, sondern a no mein Massentest so vergurkt, dass jeder Hacker im ersten Lehrjahr sei Freud damit hat.



Anschober: Jetzt einmal abgsehen davon, dass du di schon für einen Digital Native hältst, wenn du vor einem Besuch im U-Ausschuss deine WhatsApps löscht: Dein Massentest? Ghört der jetzt dir allein oder wie?