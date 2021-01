Rainer Nikowitz: Schuld und Sühne

Karrieretechnisch – und wie man vermuten darf, darob durchaus auch in puncto Gemütszustand – weiß sich also Sebastian Kurz derzeit mit vielen anderen in besonders krisengebeutelten Branchen arbeitenden Österreichern eins: Er hat schon bessere Zeiten gesehen. Und der bislang ausschließlich siegeserprobte Kanzler vermisst diese scheinbar auch schon so heftig, dass seit geraumer Zeit Gerüchte die Runde machen, er liebäugle damit, seine Universallösung für Probleme, für die er sonst keine weiß, einzusetzen – und also schon wieder einmal eine Koalition vorzeitig zu beenden.

Diesmal aber nicht mit darauffolgenden Neuwahlen – die wären ja im Moment ebenso schwer zu erklären wie zu bewerkstelligen –, sondern praktischerweise gleich mit einem fliegenden Wechsel zur SPÖ. Selbstredend unter wortreicher Abladung und Hinterlassung jeglicher Verantwortung für jegliches Missmanagement in der Bekämpfung der Pandemie beim Lieblingsfeind, dem leider Gottes heillos überforderten Rudolf Anschober (Sebastian Kurz wird sich übrigens mit Sicherheit in all dem Elend zumindest über eines beinahe wild freuen: Sein grüner Lieblingsfeind hat in besagtem Vertrauensindex noch mehr verloren und ist jetzt nur mehr Achter).

Nachdem aber doch noch als kleine Restunsicherheit einkalkuliert werden muss, dass Pamela Rendi-Wagner in ihrer politischen Karriere auch ausgerechnet diesen einen Fehler nicht machen könnte, muss es in einer taktikaffinen Partei wie der ÖVP natürlich auch einen Plan B geben. Und der sieht so aus.

1. Den Briten die Schuld geben. Nach den isländischen Virenschleudern in Ischgl haben wir jetzt in Jochberg die nächsten verseuchten Ausländer, die unser unschuldiges Tirol ansandeln. Diesmal sogar mit einer Mutation, die nicht nur den Skibetrieb ernsthaft gefährdet (und das geht, wie mittlerweile wohl auch das flache Österreich hinreichend begriffen hat, gar nicht), sondern vor allem im Verein mit unserer rasant dahinrollenden Impfkampagne …, die jetzt dann gleich so richtig losgeht …, also demnächst halt …, bald … jedenfalls heuer sicher noch!, die also zusammen damit ein echtes Problem werden könnte. Zum Glück ist das Losgehen auf die Briten nach dem Brexit viel leichter geworden, da man ja jetzt in Brüssel nicht mehr dauernd neben der anstrengendsten Blondine seit Maria Fekter sitzen muss, die auch genauso viel zurückredet. Auf Englisch noch dazu.