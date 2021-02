Rainer Nikowitz: Der Richter und sein Henker

Gerichtsdiener: Meine Damen und Herren, die Verhandlung vor dem allerallerobersten Gerichtshof ist hiemit eröffnet. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass Ruhe im Saal zu herrschen hat. Ausgenommen hievon sind natürlich spontane, heftige Beifallskundgebungen für den großen Vorsitzenden, den ehrenwerten Allgewaltigen Sebastian Kurz. Ich darf Sie bitten, sich zu erheben.

Kurz: Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Oder warten S’ amal … Wenn i so drüber nachdenk – bleiben S’ doch stehen. Also, was hamma da heut … Ah ja. Der Staat – also ich – gegen die Frau Justitia. Praktischerweise ist ja das Beweisverfahren längst abgeschlossen, wir können also gleich zum Urteil …

Justitia: Äh … darf ich vielleicht etwas sagen?

Kurz: Und schon hamma eine Zusatzstrafe wegen Missachtung des Gerichts! Sie schreiben mir tausend Mal: „Ich soll nicht zurückreden!“

Justitia: Aber man wird sich ja wohl noch verteidigen dürfen!

Kurz: Wozu soll jetzt des wieder gut sein?

Justitia: Das ist doch ein fundamentales Rechtsprinzip! Warum hab ich keinen Anwalt?

Kurz: Den brauchen Sie nicht. Weil, wer nix angstellt hat, der hat ja sowieso nix zu befürchten, net wahr?

Justitia: Das würde ja dann wohl für den Herrn Blümel auch gelten, oder?

Kurz: Und jetzt schreiben Sie mir das gleich noch tausend Mal! Ich sag Ihnen eins: Sie tun sich keinen Gefallen mit Ihrer Aufsässigkeit.

Justitia: Und welches Beweisverfahren wurde bitte abgeschlossen? Ich kann mich nicht erinnern, auch nur einen einzigen Beweis gesehen zu haben.

Kurz: Sagen Sie, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Haben Sie die absolute Mehrheit oder ich? Es wird ja wohl reichen, wenn ich die Beweise sehe.

Justitia: Sie haben auch keine absolute Mehrheit. Sie führen sich nur so auf.

Kurz: So, das geht jetzt aber nimmer lang so weiter. Gerichtsdiener! Bringen S’ mir einen Taser!

Justitia: Und wenn ich mich so umschau: Da ist nicht nur kein Verteidiger. Nicht einmal ein Staatsanwalt ist da!

Kurz: Na ja, grad mit denen hamma in letzter Zeit ein paar Unannehmlichkeiten gehabt. Die haben einfach völlig das Gspür verloren gehabt, was sie dürfen – und was nicht. Drum hamma da was geändert, eine Reform, gell, weil wir sind ja die Reformpartei. Also zumindest in unseren Sonntagsreden. Und jetzt ist das jedenfalls so, dass wir das Amt des Anklägers und das des Richters einfach zusammengelegt haben. Das ist viel praktischer, sag ich Ihnen. Und es spart ja auch total viel Geld, wir wollen ja alle einen schlanken Staat, nicht wahr?