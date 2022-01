Rainer Nikowitz: Stechschritt

Drei Uhr früh. Bisher war die Nacht an der Front ruhig gewesen. Und obwohl Ruhe an sich das Letzte war, das einer wie Feldmarschall Kickl normalerweise brauchen konnte, war er dieses eine Mal gar nicht so unglücklich darüber. Seine Leute waren nicht wie er. Die brauchten eine Pause. Das brave Bollwerk der Verteidiger, dieses ebenso ungeheuer tapfere wie bewundernswert gehorsame Menschenmaterial, das hier im Freistaat der ungebrochenen Ungeimpften unter seinem Kommando die Grenze sicherte, sollte auch einmal durchatmen können. Herbert hatte seine Runen-Schamanen an der rechten Flanke sogar extra angewiesen, die Befestigungsanlagen auch noch mit einem handelsüblichen Abwehrkraftzauber zu verstärken, damit es auch ruhig blieb. Und der Burggraben wurde jetzt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sowieso aus dem Granderblütenbach gespeist. Sie waren heute so sicher, wie man nur sein konnte. Da kam keiner rein.

Und auch schon länger keiner mehr raus.

Vor zwei Wochen hatte es der bisher Letzte probiert. Aber auch der hatte es, wie die meisten vor ihm, nicht geschafft. Seit die Stacheldrahtrollen an der Demarkationslinie die Form von Spike-Proteinen hatten, endete das ja fast immer unschön. Am Anfang, als manche noch gedacht hatten, strenge Grenzkontrollen, an denen ohne Pardon keiner mit Grünem Pass durchkam, würden vielleicht reichen, um das aggressive Unterdrückerregime im Zaum zu halten, da hatten sie ja noch viel mehr Leute verloren. Vor allem an die Impflotterie. Diese tödliche Falle! Tonnenweise hatte der Feind damals Flugblätter hinter den Linien über ihnen abgeworfen. Und dabei perfide das Geheimdienstwissen ausgenützt, dass diese ja auf eine Masse von besonders kritischen Medienkonsumenten treffen würden. Menschen also, die genau wussten, was in den Mainstreammedien für Lügen drinstanden – und genau deshalb natürlich eine Schwäche für unabhängige Informationen hatten, die mitunter einfach so vom Himmel fielen. Wie hinterhältig man sie getäuscht hatte, mit welchen unglaublichen Methoden des faschistischen Unterdrückungssystems da wieder einmal gearbeitet worden war – das hatten manche sicherlich leider zu spät erkannt.