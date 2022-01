Wie denken Sie über die Impfpflicht?

Die Impfpflicht polarisiert. Selbst unter Impfbefürwortern und Experten machen sich momentan Zweifel breit, was die Maßnahme angeht. Ist sie angesichts der milderen Omikron-Variante noch vertretbar? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Oder braucht es sie gerade jetzt unbedingt?

Sie sind am Wort

