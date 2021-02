Mailentwurf legt Intervention Platters bei Bundesregierung nahe

Tatsächlich wurde Südtirol noch am selben Tag wieder von der Liste der Risikoländer gestrichen. Das Land Tirol bestreitet jedoch gegenüber profil, dass das Mail an Kurz und Nehammer abgeschickt wurde.

Das Gesundheitsministerium erklärte auf profil-Anfrage, man habe sich zuerst „an den Bewertungen des deutschen Robert Koch Institutes (RKI) orientiert: „Diesem Automatismus folgend wurde die Einstufung Südtirols als Risikogebiet zunächst vorbehaltlos übernommen.“ Weil dem Ministerium allerdings „keine reise-assoziierten Fälle mit Bezug zu Südtirol bekannt waren, wurde im Rahmen einer erneuten Evaluierung von Seiten des Ressorts die Einstufung als Risikogebiet zurückgenommen“. Zur Frage, ob die Intervention aus Tirol eine Rolle spielte, blieb das Ressort kryptisch: „In der Bewältigung der Herausforderungen der COVID 19 Pandemie kam und kommt es regelmäßig zur Abstimmung mit den Bundesländern.“

Dabei hatte das deutsche RKI gute Gründe für die Risikoeinstufung Südtirols: Damals ließen sich immerhin sechs Prozent aller deutschen Coronainfizierten in die italienische Provinz zurückverfolgen.

Auch Platters Bürochef Florian Tursky taucht in den Ermittlungsakten auf – nicht gerade vorteilhaft. Am 5. März verschickte die Tiroler Landespressestelle bekanntlich eine inzwischen legendäre, weil völlig falsche Presseaussendung: „Isländische Gäste dürften sich bei Rückreise im Flugzeug mit dem Coronavirus angesteckt haben“, hieß es damals. Dass die Pressemitteilung „unrichtig“ und „falsch“ war, hielt im vergangenen Herbst bereits die Expertenkommission von Ex-Höchstrichter Ronald Rohrer fest. Doch nun stellt sich heraus, dass selbst Platters engster Mitarbeiter Zweifel an der Theorie der Infektion im Flugzeug hegte: Eine Viertelstunde vor Veröffentlichung der Presseaussendung wandte sich Platters Büroleiter, Florian Tursky, per Mail an den Pressesprecher des Landes. Er nahm Bezug auf die Warnung aus Island, der zu entnehmen war, dass ein Infizierter bereits vor seiner Abreise aus Ischgl Symptome zeigte. „Das würde doch ausschließen, dass sie sich im Flieger angesteckt haben, wenn es die ersten Symptome am 26.2. gab?“ Trotzdem wurde die Aussendung mit der Falschinformation veröffentlicht und nie korrigiert. Das führte dazu, dass tausende Urlauber weiterhin im guten Glauben nach Ischgl reisten.