Robert Treichler: Das dünne, schwarze Mädchen

Dass Gormans Auftritt kein bisschen nach Minderheitenförderung aussah, lag an der unnachahmlichen Eleganz der jungen Frau. Die Bewegungen ihrer Hände, mit denen sie ihre Worte unterstrich, das Timbre der Stimme, der rote Haarreif zur sonnengelben Jacke, der fette Klunker am Mittelfinger der rechten Hand – Gorman vereinte das Selbstbewusstsein von Hillary Clinton mit dem Rhythmusgefühl von Lauryn Hill und der Poetik von Lucille Clifton.

Jetzt zum Gedicht. Es ist eine ebenso unermesslich ehrenvolle wie auch riskante Aufgabe, ein politisches Gedicht für eine Amtseinführung zu verfassen. Kunst soll nicht zujubeln, sonst endet sie in plumper Hagiografie. Andererseits hätte ein Stück zorniger Literatur wohl den Effekt gehabt, dass Gorman wie eine bei der Zeremonie geduldete Minderheitenstimme gewirkt hätte.

Die 22-Jährige umschiffte dieses Riff und entschied sich für das „Wir“ als Perspektive des Gedichts. „Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt./ Wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet.“

Wir, das sind in ihrem Gedicht alle, die im Land leben. Damit transportiert Gorman das Thema der Inauguration – „Die Einheit Amerikas“ –, vorgetragen von einer Afroamerikanerin, die sich selbstverständlich als Teil dieser Einheit begreift. Mitten in einer Zeit, in der jede Person und jede Äußerung nach identitätspolitischen Kriterien sortiert und punziert wird, stellt sich Gorman hin und verwendet das universelle „Wir“.

Nicht, weil sie sich nicht ihrer Identität bewusst wäre. Unterdrückung, ethnische Zugehörigkeit, Feminismus sind die Themen von Gormans Poesie. Und jeder wäre blind, der nicht sieht, wer Gorman ist und für wen sie kämpft. Aber genau diese Position verschafft ihr die Möglichkeit, als „Wir“ zu sprechen, zu fordern und ein Gedicht vorzutragen. Bei Gorman war klar, dass jeder und jede gemeint war.

Nur an einer Stelle greift die „Wir“-Erzählerin sich selbst als Beispiel heraus: „Wir, die Nachfahren eines Landes und einer Zeit,/ in der ein dünnes, schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde,/ davon träumen kann, Präsidentin zu werden/ nur um sich selbst in einer Situation zu finden, in der sie für einen vorträgt.“ (Übersetzung vom Redaktionsnetzwerk Deutschland)

Das dünne, schwarze Mädchen ist eine von 328 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Alle gemeinsam haben einen Auftrag: „The Hill We Climb“.