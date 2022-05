Robert Treichler: Das V-Wort

Die Szene ist schlicht grandios: Die russische Botschaft in Berlin meldete dieser Tage eine sensationelle Nachricht an das Außenministerium in Moskau (und weiter an den Kreml). In Deutschland sei ein offener Brief veröffentlicht worden, der sich scharf gegen die geplanten Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine wende; verfasst und unterzeichnet von prominenten Intellektuellen. Doch ja, diese seien namentlich bekannt. Im Übrigen werde in dem Brief die Bevölkerung zur Unterschrift aufgefordert, und die Zahl der Signaturen übertreffe bei Weitem die einer anderen Petition, die dem deutschen Kanzler Unterstützung zusage.