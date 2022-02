Robert Treichler: Der Kampf um die freie Welt

Fassungslosigkeit ist eine verständliche erste Reaktion auf das Unbegreifliche, das sich eben ereignet: ein brutaler Angriffskrieg in Europa, gerechtfertigt mit den fadenscheinigsten Begründungen. Er habe seine Streitkräfte in die Ukraine entsandt, um das Land zu „entnazifizieren“, und um einen „Genozid“, verübt von dem „Regime in Kiew“, zu stoppen, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin in einer voraufgezeichneten Rede, die am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ausgestrahlt wurde. Selten war Unsinn so widerlich und gleichzeitig folgenschwer. Entnazifizieren? Die Ukraine ist das einzige Land der Welt mit Ausnahme Israels, dessen Staats- und Regierungschef beide Juden sind. Für den behaupteten Genozid an Russen nennt Putin keinerlei Beleg, weil es diesen Genozid nicht gibt. Putins Kriegsgründe werden in der langen Geschichte der Angriffskriege einen ehrlosen Platz unter den absurdesten Vorwänden bekommen.

Wladimir Putin hat den Krieg, den wir aus Europa verbannt glaubten, wieder auf unseren Kontinent gebracht. Die Toten, das Leid, den Schaden hat er zu verantworten. Der Westen wird ihn dafür hoffentlich bezahlen lassen, und ihn ab jetzt als den behandeln, der er ist: ein Verbrecher.

Doch der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist nicht nur ein schreckliches, singuläres Ereignis, verschuldet von einem einzelnen rücksichtslosen Machtpolitiker. Er eröffnet uns einen Blick auf das 21. Jahrhundert, wie wir es lieber nicht sehen würden.