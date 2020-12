Robert Treichler: Gegen die Autoritäre Internationale

Ich denke, es ist eine Entschuldigung fällig. Sie erinnern sich an die Nominierung der Juristin Amy Coney Barrett als Richterin am Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der USA? Es war die spektakulärste Entscheidung von US-Präsident Donald Trump kurz vor der Wahl. Nach dem Tod der Supreme-Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg beeilte sich Trump, den vakanten Sitz an eine Person zu vergeben, die ihm ideologisch nahestand. Die Demokraten waren empört, weil der Präsident eine Nachfolgerin nominierte, anstatt dies seinem Nachfolger zu überlassen – oder im Falle einer Wiederwahl auf Anfang des kommenden Jahres zu verschieben.

Der Ärger war berechtigt, Trump verstieß gegen ungeschriebene Regeln. Doch was dann folgte, waren schwere Untergriffe gegen Coney Barrett. Sie wurde von Demokraten und auch in Medien als „Marionette“ von Donald Trump bezeichnet, ausgewählt allein, weil sie dem Präsidenten politisch gefügig sein würde, und zwar in seiner skandalösesten Mission: seine zu erwartende Niederlage gegen Joe Biden in einen Sieg zu verwandeln, indem er behauptet, es habe ein Wahlbetrug stattgefunden. Diese plumpe Lüge solle durch die Instanzen bis zum Supreme Court durchgefochten werden, und dort schließlich bestätigt werden – dank der 5:4-Mehrheit konservativ gesinnter Richter, und dem Zünglein an der Waage: Amy Coney Barrett.