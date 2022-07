Robert Treichler: Kann eine Frau einen Penis haben?

Aber bloß weil der Gedanke einer Umdeutung des Geschlechterbegriffs zunächst verstörend sein mag, soll man ihn nicht gleich ablehnen. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt die Idee, Homosexualität zu legalisieren, als exzentrisch, und homosexuellen Paaren die Ehe und die Adoption zu erlauben, ist eine Entwicklung der allerjüngsten Vergangenheit.

Doch die aktuelle Geschlechterrevolution hat noch viel weiter reichende Konsequenzen als nur das mulmige Gefühl, dass uns ein altvertrauter Begriff abhandenkommt. Abgesehen davon, dass die Geschlechterzuschreibung von der biologischen Realität getrennt wird, gibt es auch noch weitere Geschlechter. Offiziell ein drittes, nämlich: divers. So können sich Personen bezeichnen, die sich weder als Mann noch als Frau klassifizieren wollen. Dazu kommen noch Zuschreibungen auf Basis von sexuellen Orientierungen (lesbisch, schwul, asexuell), nur vage definierte Identitäten wie „queer“, und schließlich ein „*“ für jene, die sich in keiner der angebotenen Geschlechteridentitäten wiederfinden. So weit, so bunt, respektive verwirrend. Die geradezu libertäre Herangehensweise soll Diskriminierungen beseitigen und alle frei machen – doch sie führt schließlich zu Konflikten.

Die sind nicht ganz einfach zu verstehen, wenn man mit der Denkweise der Geschlechteraktivisten nicht vertraut ist. Einer der Konflikte dreht sich um die Verwendung des Wortes „Frau“. Feministinnen (deren Bezeichnung sich nicht zufällig von „femina“, dem lateinischen Wort für Frau ableitet) protestieren etwa dagegen, dass die kürzlich vom Supreme Court der USA getroffene Entscheidung, das Recht auf Abtreibung aufzuheben, die Rechte der Frauen mit Füßen trete. Da treten Geschlechteraktivistinnen auf den Plan und werfen den Feministinnen vor, dass der Begriff „Frau“ diskriminierend sei, weil er außer Acht lasse, dass auch Transsexuelle, die sich nicht als Frauen definieren, vom Abtreibungsverbot betroffen seien. Der Begriff „Frauen“ müsse deshalb durch Formulierungen wie „menstruierende Personen“ oder „gebärende Personen“ ersetzt werden.