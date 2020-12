Robert Treichler: Sex und Rechtsstaatlichkeit

Die Sex-Party wird rasch in Vergessenheit geraten, das Problem Ungarn hingegen bleibt. Viktor Orbán und seiner Partei kann man in ihrer Ideologie und ihrer Politik vieles vorwerfen, Mangel an Authentizität ist das geringste Problem. Orbán sagt ganz offen, was er will, und er verwirklicht das seit insgesamt 14 Jahren als Ministerpräsident. Zuletzt legte er in einem Interview in der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" sein Verständnis von Demokratie dar: Mit seiner "christlichen, wertschützenden Volkspartei" will er Ungarn und dessen "christlich-jüdische Kultur" erhalten und vor der "Selbstaufgabe der multikulturellen Gesellschaft" bewahren. Der liberalen Demokratie erteilt er zugunsten einer sicheren, also vor äußeren, fremden Einflüssen geschützten Demokratie eine Absage.



Um das zu verwirklichen, baut Orbán an einem System, das die Unabhängigkeit der Justiz, die Meinungsfreiheit, die Rechte von Minderheiten, Migranten und Flüchtlingen missachtet-jedenfalls in den Augen der Mehrheit des Europäischen Parlaments. Deshalb läuft gegen Ungarn ein Artikel-7-Verfahren. Und auch der aktuelle Streit darüber, dass die EU künftig Staaten Finanzhilfen kürzt, wenn sie sich Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit zuschulden kommen lassen, gründet in dieser Ideologie.