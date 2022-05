Robert Treichler: Spinnen die Finnen?

4. Die Neutralität gehöre „bei uns zur Identität“, sagt ebenfalls Ministerin Edtstadler im profil-Interview.

Das wird wohl so bleiben, solange man es mantraartig sich selbst und den Kindern in der Schule vorsagt. Identitätsstiftende Merksätze gehören allerdings in den Bereich Folklore und nicht zur Sicherheitspolitik.

5. Eine „engagierte Neutralität“ hindere Österreich nicht daran, „klar Stellung zu beziehen, wenn Menschenrechte verletzt werden und Völkerrecht gebrochen wird“, so SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Ja, aber wer soll überlebensnotwendige Waffen an die Ukraine liefern? Die sozialdemokratisch geführten Regierungen in Finnland und Schweden haben sich entschieden: Sie liefern bereits.

Dass sich die österreichische Politik vor der Debatte über die Argumente der Schweden und Finnen drückt, mag zu ihrer Identität gehören. Mein Sicherheitsgefühl stärkt es nicht.