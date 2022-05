Edtstadler: „Mit dieser FPÖ gehe ich nie wieder in eine Koalition“

profil: Haben Sie eine These, warum Frauen bei solchen Entscheidungen zögerlicher sind?

Edtstadler: Nein, ich habe keine. Ich versuche, Frauen zu motivieren, einen herausfordernden Job anzunehmen und besetze Stellen nach Möglichkeit mit Frauen nach. Frauen brauchen manchmal den Extra-Anstoß. Man muss ihnen klarmachen, dass man in einer neuen Aufgabe nicht alles gleich von Anfang an zu 120 Prozent beherrschen muss.

profil: Haben es Frauen schwerer in der Politik?

Edtstadler: Ja. Während Männer als zielstrebig gelten, sagt man Frauen nach, krankhaft ehrgeizig zu sein. Vor allem was das Optische betrifft, werden Politikerinnen anders behandelt. Ich habe mich am Anfang oft geärgert: Ich war die Eisprinzessin, Marylin Manson. Wo es geht, sollte man das aber mit Humor nehmen. Ansonsten muss man versuchen, die Dinge nicht an sich herankommen zu lassen.

profil: Warum muss eine Regierungsumbildung in der ÖVP immer der Machtlogik der Länder und Teilorganisationen folgen? Nicht die Besten erhalten ein Amt, sondern etwa die Tiroler.

Edtstadler: Ich bin überzeugt, dass jetzt die Besten im Amt sind. Wenn jemand wie Norbert Totschnig, der aus der Agrarpolitik kommt, Landwirtschaftsminister wird, ist er sicherlich bestens geeignet. Umweltministerin Leonore Gewessler war Geschäftsführerin einer Umweltschutzorganisation, das hat ihr noch nie jemand vorgeworfen.

profil: Bei der jüngsten Regierungsumbildung galt nicht das Leistungsprinzip. Stattdessen wurden der Wirtschaftsbund, der Bauernbund und die Bundesländer berücksichtigt.

Edtstadler: In der breiten Struktur der ÖVP gibt es überall gute Leute. Kanzler Karl Nehammer ist es gelungen, die Besten in kurzer Zeit zu gewinnen.

profil: Nach dem Wechsel von Nehammer ins Kanzleramt wären Sie als frühere Staatssekretärin dessen logische Nachfolgerin im Innenministerium gewesen. Das war nicht möglich, weil Sie aus Salzburg kommen, einem in der ÖVP zu leichtgewichtigen Bundesland.

Edtstadler: Ich empfinde es als Privileg, in meinem jetzigen Amt zu arbeiten. Kontinuität ist etwas Positives. Man sammelt Erfahrungen, knüpft Kontakte und ist in komplexe Materien eingearbeitet. Ich will genau dort weitermachen, wo ich bin.