Robert Treichler: Spüren Sie was?

Die Wirtschaft wäre eingebrochen, allerdings schon vor Jahrzehnten; Arbeitslosigkeit kein akutes Phänomen, sondern der Dauerzustand für die Mehrheit der Bevölkerung. Die Gesundheitsversorgung unzureichend, aber nicht nur vorübergehend, wegen akuter Überbelastung. Nein, immer.

Und während wir zu Recht ungeduldig und auch ein wenig sauer sind, dass die Impfaktion, die uns aus dem ganzen Schlamassel befreien soll, nur stockend anläuft, gäbe es gar keine Impfaktion, keinen Impfstoff, auch kein Freitesten und keinen Bundeskanzler und Gesundheitsminister, die versprechen, dass die Normalität bald wieder hergestellt werde und sich langsam Licht am Ende des Tunnels zeige.

Die eben beschriebene, unerträgliche Situation wäre die gleichzeitig benommen und wütend machende Normalität. Dieses Land, das ich hier beschreibe, gibt es. Es wurde unzählige Male in Reportagen beschrieben, aber ich vermute, dass bisher dennoch kaum jemand nachempfinden konnte, wie es Leuten geht, die dort leben. Das Land heißt Gaza.

Das ist – ausnahmsweise – keine politische Erörterung, wer an der grausamen Lage der Bevölkerung von Gaza Schuld trägt. Nicht, dass das unerheblich wäre, im Gegenteil, aber jetzt ist die Chance, wenigstens ansatzweise zu empfinden, worum es geht, wenn wir über die „Blockade von Gaza“ lesen, über den „abgesperrten Küstenstreifen“ und ein Volk, das von der radikal-islamistischen Hamas beherrscht wird. Derzeit wird diskutiert, ob Tirol vorübergehend „abgeriegelt“ werden soll. Das Bundesland ist 35 Mal so groß wie Gaza, und in Gaza leben mehr als doppelt so viele Menschen.

Die temporäre, milde Unfreiheit, die wir jetzt erleben, gibt es auch in ungleich brutalerer Form als Dauerzustand. Und Gaza ist nur ein Beispiel. Was lernen wir daraus, außer der banalen Wahrheit, dass anderswo alles noch viel schlimmer ist? Weil wir in Freiheit leben, haben wir die Verantwortung, uns für die einzusetzen, die unfrei sind. Die freie Welt hat die Verpflichtung, zu reagieren, wenn die Bevölkerung von Gaza jahrzehntelang eingekerkert ist; wenn Politiker in Myanmar unter Hausarrest stehen; wenn ein Oppositioneller in Russland zu Lagerhaft verurteilt wird. So ist zu verstehen, was US-Präsident Joe Biden in seiner Rede zur amerikanischen Außenpolitik am vergangenen Donnerstag „Amerikas am höchsten geschätzten demokratischen Wert“ nannte: „die Freiheit zu verteidigen“. Und das ist dann doch wieder sehr politisch.