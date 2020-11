Robert Treichler: The answer, my friend ...

profil fragt, was Donald Trump aus uns - also auch aus Ihnen - gemacht hat, und - Vorsicht - die 100 Fragen in diesem Heft, die helfen sollen, das herauszufinden, sind zum Teil listig. Richtig oder falsch ist nicht das Kriterium. Vielleicht antworten Sie auf die Frage, ob Sie Trump weiterhin auf Twitter folgen werden, mit Ja; vielleicht aber antworten Sie stattdessen auf die Frage, ob man seinen Twitter-Account sperren sollte, mit Ja. Und möglicherweise schwanken Sie sogar zwischen dem einen und dem anderen. Donald Trump macht es einem auch vier Jahre nach seinem Wahlsieg und zwei Tage vor seiner erwarteten Abwahl (allfällige Reklamationen sind ab Mittwoch bitte an die Umfrageinstitute zu richten) verdammt schwer, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben.



100 zum Teil verfängliche Fragen zu stellen, wäre ein wenig feig, wenn man nicht auch die eigene Haltung zu Donald Trump problematisieren würde. Oh ja, wir sitzen als liberales Nachrichtenmagazin in einem von der hellen Sonne der politischen Moral beschienenen, aber deshalb nicht weniger fragilen Glashaus.



Wir fragen: "Laut einer Liste, die Wikipedia erstellt hat, haben sich 90 amerikanische Tageszeitungen für die Wahl von Joe Biden ausgesprochen, dagegen nur sieben für Donald Trump. Finden Sie diese sehr weitgehende Einigkeit beunruhigend?" Gute Frage in einem Magazin, das zwar keine Wahlempfehlung für die US-Bürger abgegeben hat, aber in allen Kommentaren fraglos auf der Anti-Trump-Seite steht.



Meine Antwort? Ja, es ist beunruhigend, wenn sich in einem Land so gut wie alle Medien für einen Kandidaten aussprechen. Andererseits kann ich es den Redaktionen dieser Medien nicht verdenken, zu demselben Schluss zu kommen, den ich auch teile. Die oberflächliche Sorge, nordkoreanische Gleichförmigkeit zu orten, ist schnell beseitigt: Wenn alle Medien nicht für, sondern gegen den amtierenden Präsidenten sind, dann ist das wohl der beste Beleg für den größtmöglichen Unterschied zwischen Pjöngjang und Washington D.C.



Dennoch bleibt ein Unbehagen. Verliert Donald Trump diese Wahl, dann mag das größte politische Problem der USA beseitigt sein, doch es bleiben rund 60 Millionen US-Wähler (Stand 2016) zurück, die Trump gewählt haben und die in der Öffentlichkeit mit sehr wenigen Ausnahmen (wie der TV-Sender Fox News oder die Boulevardzeitung "New York Post") über kaum eine Stimme verfügen. Und das ist gefährlich, denn es illustriert einmal mehr die viel beschworene Spaltung der Bevölkerung in einen Teil, der das sogenannte Establishment auf seiner Seite weiß, und einen anderen, der sich sprachlos wähnt und der zusehends wütend wird. So wurde Trump geboren.