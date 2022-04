Robert Treichler: Und falls Putin doch gewinnt?

Ich fürchte, das ist ein düsterer Kommentar. Er beschreibt ein Szenario, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen, denn es ist leider verdammt realistisch: Was passiert, wenn Putin den Ukraine-Krieg gewinnt?

Ein weitverbreiteter Irrtum besteht in der Annahme, dass die Offensive der russischen Streitkräfte im Osten der Ukraine bedeuten könnte, dass Putin sich mit der Eroberung des Ostens des Landes zufriedengeben könnte, und dass dann, endlich, Frieden möglich sei. Was für ein Frieden wäre das? Denkt jemand an die Bevölkerung der Ostukraine, an die Leute in Mariupol zum Beispiel, die in Hinkunft unter dem Regime des Mannes leben müssten, der ihre Stadt bombardieren und ihre Nachbarn und Verwandten niedermetzeln ließ? Oder wird man „ukrainische Ukrainer“ von russischstämmigen Ukrainern trennen, und Erstere dürfen in den Westen der Ukraine übersiedeln? Ethnische Säuberungen in Europa im Jahr 2022? Ob ein solcher „Frieden“ etwas anderes wäre als der Beginn eines lange währenden, bald schwelenden, bald aufflackernden Krieges, ist die eine Frage.

Die andere sollte uns mindestens ebenso Bange machen: Was werden die Lehren sein, die Wladimir Putin und mit ihm die ganze Welt aus seinem Sieg ziehen wird? Vorab so viel: Eine ist schlimmer als die andere.Wladimir Wladimirowitsch Putin wird den Eindruck gewonnen haben – nein, noch ärger: die Gewissheit! –, dass ein Angriffskrieg zum Ziel führt; auch in Europa; auch gegen den gesamten Westen.