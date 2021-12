Robert Treichler: Vögel sind nicht echt!

Die Idee stammt von einem 23 Jahre alten, verkrachten Studenten der Universität Arkansas im Süden der USA. Er heißt Peter McIndoe. Vor vier Jahren geriet er in eine Demonstration von Anhängern des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, dessen Neigung zu „alternative facts“ ebenso legendär wie enervierend war. McIndoe schnappte sich ein Plakat und malte spontan einen Drei-Worte-Slogan drauf: „Birds aren’t real“ – Vögel sind nicht echt.

Die blödsinnige Behauptung war als Parodie auf abstruse, faktenwidrige Statements zu verstehen, wie Trump sie oft äußerte. Zufällig wurde McIndoe dabei gefilmt, und der Clip landete in den sozialen Medien. Von da an ging es los. Teenager übernahmen den Claim in ihren Sprachschatz, er tauchte in Form von Graffitis auf, und als McIndoe das begriff, erfand er um die drei Worte herum eine Geschichte. Die geht so: Vögel wurden ab den 1970er-Jahren von der Regierung komplett durch Überwachungsdrohnen ersetzt. Als Beweis dafür diente McIndoe ein Schauspieler, der sich in einem Video als ehemaliger CIA-Agent ausgab und gestand, an diesem Programm mitgearbeitet zu haben. Das Video wurde auf der Filmschnipsel-Plattform TikTok 20 Millionen Mal gesehen.

Die „Vögel sind nicht echt“-Story ist ebenso unwiderlegbar wie Impfschaden-Märchen. Der Test: Sie haben unlängst eine tote Taube auf der Straße gesehen, die aus Fleisch und Blut war? Ja, klar, ein paar solcher Exemplare lässt die Regierung platzieren, damit ihr Drohnen-Coup nicht auffliegt! Vögel zwitschern, picken Körner und paaren sich? Pff, was glauben Sie, wozu die Drohnen-Technologie heutzutage bereits in der Lage ist?! McIndoes Gruppe verkauft mittlerweile jede Menge Merchandising mit ihrem Spruch und demonstrierte auch schon vor dem Hauptquartier von Twitter in San Francisco, um dagegen zu protestieren, dass der Konzern ein – vermeintliches! – Vögelchen als Logo verwendet.