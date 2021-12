Impfpflicht: Was darf ein liberaler Staat?

Es gehört zu den obersten Einträgen im Pflichtenkatalog des Journalismus, besondere Skepsis an den Tag zu legen, wenn der Staat Grundrechte beschneidet, sei es vorübergehend oder dauerhaft. Noch größer müssen unsere Zweifel sein, wenn die Zustimmung zu einer solchen Maßnahme unter moralischem Druck eingefordert wird; am allergrößten schließlich, wenn plötzlich mehrheitlich Einigkeit darüber besteht, die Maßnahme sei alternativlos. Es geht um die Impfpflicht.



Die österreichische Bundesregierung (über deren aktuelle Zusammensetzung Sie in dieser profil-Ausgabe viel Neues erfahren) hat mit der Ankündigung einer generellen Impfpflicht ab Februar eine Debatte ausgelöst, die mittlerweile weite Teile Europas beschäftigt. In Deutschland will die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP unter Olaf Scholz denselben Weg gehen; in Frankreich fordern Politiker aus allen Lagern wie Anne Hidalgo (Sozialistin), Michel Barnier (Konservativer) oder François Bayrou (Liberaler) die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, allerdings ist Staatspräsident Emmanuel Macron bisher dagegen; in Griechenland gilt ab Mitte Jänner eine Impfpflicht für über 60-Jährige, kündigte Premier Kyriakos Mitsotakis (Konservativer) an. Zusatz: „Das ist der Preis, den wir für die Gesundheit zahlen.“