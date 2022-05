Robert Treichler: Wie gefährlich ist Linkspopulismus?

Was Rechtspopulismus anrichten kann, wissen wir seit ein paar Jahren besser, als es die meisten je wissen wollten. Danke, oder vielmehr: nein danke, Donald Trump, Nigel Farage, Viktor Orbán, Heinz-Christian Strache und ihresgleichen. Linkspopulismus hingegen existiert bisher eher als Konzept, das gelegentlich als Gegengift zum Rechtspopulismus angedacht wird und dabei gar nicht übel klingt.

Anstelle des widerlichen völkischen Denkens der Rechten propagieren Linkspopulisten zunächst einmal grenzenlose soziale Wohltaten, und was sollte daran so schlimm sein? Unfinanzierbar zwar, aber als Luftschloss recht wohnlich. Ohnehin führt der linke Populismus in Europa mit wenigen Ausnahmen ein bescheidenes Dasein als vorwiegend publizistisches Phänomen unter dem Titel „Kapitalismuskritik“ in Buchhandlungen, fernab von rauschenden Wahlerfolgen.

Doch plötzlich ist er da.

Er heißt Jean-Luc Mélenchon und will im Juni Frankreichs Premierminister werden. Dazu muss sein Parteienbündnis Nupes (Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale) bei den Parlamentswahlen am 12. und 19. Juni die Mehrheit der Sitze erringen. Tatsächlich gilt Mélenchon als aussichtsreichster Herausforderer der liberalen Partei LRM von Staatspräsident Emmanuel Macron. Moment mal, hat Macron nicht eben die rechtspopulistische Marine Le Pen besiegt? Richtig. Seit Jahren ist in Frankreich Rechtsaußen-Politikerin Le Pen die dominierende oppositionelle Figur, doch jetzt kommt mit Mélenchon ein neuer Kontrahent – von links.

Das Adjektiv „neu“ bezieht sich dabei nur auf seine Position als ernst zu nehmender Mitbewerber um das Amt des Premiers, im politischen Geschäft ist Mélenchon, 70, seit der Studentenbewegung von 1968. Erst Trotzkist, später Mitglied der Sozialistischen Partei, brachte er es bis zum Minister, ehe er 2009 eine Linkspartei gründete.