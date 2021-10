Kurz geht. Und dann lässt er wählen.

Sein Auftritt am Samstag knapp nach halb acht Uhr abends brachte eine neue Dimension in die an Varianten nicht übermäßig reiche Rhetorik des Bundeskanzlers: Pathos, manche würden es Kitsch nennen. Es gehe nicht um ihn, es gehe „um Österreich“, ließ man die Journalisten und das Fernsehpublikum wissen. Das ist aus der Perspektive des Sebastian Kurz natürlich Unsinn. Dieser Satz will uns nämlich vermitteln, wäre es um ihn gegangen, hätte er also für sein eigenes Fortkommen entschieden, dann wäre er geblieben. Wir wissen freilich: Hätte Kurz zu diesem Zeitpunkt seinen Rücktritt nicht angekündigt, dann wäre er am kommenden Dienstag als Regierungschef abgewählt worden. Die Volkspartei wäre nicht mehr in der Regierung gewesen, sie hätte nicht mehr den Kanzler gestellt. Und Kurz wäre folgerichtig nicht mehr Obmann der bestimmenden politischen Gruppe der Republik gewesen und nicht deren Fraktionsvorsitzender geworden.

Auch sein Gewicht in der Europäischen Volkspartei wäre als Chef einer Oppositionspartei wesentlich geringer gewesen. Kurz zahlt mit seinem Rücktritt also sehr wohl auf das eigene Konto ein. Sein Auftritt exakt 24 Stunden zuvor, als er noch Durchhalteparolen geäußert hatte, lässt allerdings vermuten, dass er von den Granden der Volkspartei überzeugt werden musste, die nun gewählte Vorgangsweise sei besser für alle Beteiligten, als etwa die Hoffnung auf Neuwahlen nach Monaten des Chaos in einem unregierten und unregierbaren Staat.