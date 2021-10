… genoss eine elitäre akademische Ausbildung unter anderem an der Juridischen Fakultät der Pariser Universität Assas und am Europacollege in Brügge.

… arbeitete als Pressesprecher für Außenministerin Ursula Plassnik und Außenminister Michael Spindelegger (beide ÖVP).

… wurde ein enger Berater von Sebastian Kurz, als dieser 2013 das Außenministerium übernahm.

… war bei den Regierungsverhandlungen mit der FPÖ im Jahr 2017 auf Seiten der ÖVP zuständig für das Kapitel Europa und Außenpolitik. Das Ministeramt bekam die von der FPÖ nominierte Karin Kneissl.

… wurde aufgrund des Ibiza-Skandals zum Außenminister und wird aufgrund des aktuellen Chat-Skandals zum Bundeskanzler. Welcher Karrieresprung kommt als nächstes?