Sag öfter „Oida!“

Es war einmal, da waren Wissen, Erfahrung, Können und Weisheit Tugenden. Gott sei Dank hat sich das heute geändert. Die Störfaktoren für einen reibungslosen Ablauf in Betrieben, Politik und Gesellschaft sind weitgehend ausgeschaltet.

Wer Wissen sagt, hat schon verloren. In einer Welt, in der es politisch entscheidend ist, dass geistig alle gleich gebaut sind – wegen der Gerechtigkeit und so –, ist Wissen nicht mehr Macht, sondern nur noch peinlich. Wer etwas weiß, ist Besserwisser, der hält den Rest doch nur auf. Und wer was weiß und es nicht sagt, dem kann man nicht trauen. Wer was wissen will, soll gefälligst googeln oder die KI fragen oder noch besser den Chef oder den Papa.

Erfahrung? Hör mir auf! Das brauchen wir erst recht nicht. Erfahrung bedeutete früher einmal, dass man geistig ein wenig herumgekommen ist und dabei gelernt hat, was man wie macht und was besser nicht. Erfahrung ist damit eine permanente Diskriminierung für die Ahnungslosen, die noch dazu viel billiger sind als die Erfahrenen. Wenn die Erfahrenen länger arbeiten sollen, wegen der Rentenkasse und so, müssen sie das endlich auch einmal einsehen und die Klappe halten.

Können? Was ist das? Heute hat jeder und jede das Recht, alles zu können! Anything goes, noch nie gehört? Früher musste man sich vom Tellerwäscher zum Millionär hocharbeiten, heute kauft man sich einen Selfiestick und fertig. Das reicht, schließlich sitzen in Talkshows und Podcasts auch nur mehr Schauspieler und Hilfsphilosophen, die die Welt zwar nicht verstanden haben, sie uns aber trotzdem mit betroffener Miene erklären.