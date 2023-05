Schuldig, im Namen der Demokratie

Ex-ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin wurde am Dienstag zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft brachte in ihrem Schlussplädoyer ein strafverschärfendes Argument: Sie habe durch ihr Verhalten das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen des Staates und die Demokratie massiv erschüttert. Wenn es danach ginge, müsste die SPÖ viele Jahre Buße tun. Unbedingt.

Natürlich kamen auch dagegen wieder Einwände – warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig fiel nach absolvierter Mitglieder-Abstimmung ein, gleich noch einmal eine abzuhalten; Eine solche Stichwahl war vorab nicht vereinbart, auch das war eine große Fehlleistung der Partei. Weil das den internen Konflikt noch wochenlang am Köcheln halten würde, haben sich die Gremien für eine finale Entscheidung am Parteitag ausgesprochen. Aber selbst die wollte manch Wiener Funktionär dann wieder verschieben – vielleicht um Zeit zu haben, die Delegierten strategisch passend zum Wunschkandidaten auszuwählen? Das ist nach Rendi-Wagners Rücktritt neuerdings Andreas Babler. Zwischen Doskozil und Ludwig hat sich über die letzten Jahre eine große Abneigung angestaut. Das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da marschierten Wien und Burgenland Seite an Seite.

Als Doskozil Rendi-Wagner das erste Mal lautstark kritisierte, stellte sich Ludwig hinter sie; ein Affront für Doskozil, aus Wiener Sicht aber logisch: Ludwig weiß, dass Doskozil nicht kontrollierbar ist, und dass der Wiener Machteinfluss mit ihm an der Parteispitze wohl enden wollend wäre. Rendi-Wagner hatte sich dem Willen des Bürgermeisters oft gebeugt. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch war ihr zu Amtsantritt zur Seite gestellt worden – der hatte für Ludwig zuvor schon oft die Kohlen aus dem Feuer geholt. Teils mit unschönen Methoden, wie 2017 der Wien-interne Machtkampf zwischen Michael Häupl und Ludwig demonstrierte. Deutsch sorgte schließlich im Bund dafür, dass Wiener Interessen gewahrt blieben.

Ludwig kann nicht verlieren. Doskozil will nicht verlieren. Babler will nicht verlieren. Am Ende verlieren sie alle: An Reputation, an Ansehen, an Respekt. Wäre die SPÖ ein Unternehmen, sie würde mit einem solchen Ruf wohl kaum noch Mitarbeiter finden. Die SPÖ ist aber eine Partei und damit eine wichtige Säule der Demokratie, die von Steuergeld finanziert wird – und wir brauchen sie auch. Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen: Das sollte mit vorbildlichem, staatstragendem Verhalten einhergehen. Was hier abgeliefert wird, ist eher staatstragisch.