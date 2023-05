Doskozil als SPÖ-Chef? "Die Mitglieder erwarten sich das von uns"

Sollen sich die Delegierten an das Ergebnis des Entscheids gebunden fühlen oder frei entscheiden?

Man muss es wohl als Stichwahl oder Kampfabstimmung bezeichnen, wobei das Wort Kampf unpassend ist, wir sind ja eine Partei. Für mich ist es nicht unbedingt die Bestätigung der Mitgliederbefragung, weil die ja eine eindeutige Entscheidung vorgebracht hat: Hans Peter Doskozil. Im Vorstand gab es – zumindest bis zur Gremiensitzung am Dienstag – den Beschluss, dass der erste Platz als Kandidat beim Parteitag vorgeschlagen wird.

Am Sonderparteitag stimmen die Delegierten über Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler als SPÖ-Chef ab. Ist das eine Stichwahl, eine Kampfabstimmung oder die Bestätigung der Mitgliederbefragung?

Sollen wir so oft abstimmen, bis ein Ergebnis rauskommt, das sich manche wünschen?

Wir haben uns Regeln gegeben. Es wurden Anträge in den Parteivorstand eingebracht, es gab demokratische Entscheidungen. Hätte jemand anderer Platz eins für sich entschieden, würden wir nicht über eine zweite Befragung diskutieren. Sollen wir so oft abstimmen, bis ein Ergebnis rauskommt, das sich manche wünschen?

Bevor alles losging, schrieb Doskozil einen Brief an die Partei: „Mit einer Urabstimmung ist die nötige Klarheit gegeben. Für eine geeinte Partei braucht es die Mitsprache unserer Basis“. Das hätte man auch als Argument für eine zweite Mitgliederbefragung nehmen können.

So wie ich die Wortmeldungen aus den Bundesländern wahrgenommen habe, sehe ich eine starke Tendenz dazu, das Ergebnis der Befragung zu akzeptieren. Ich bin auch dieser Meinung: Denn wozu haben sonst mehr als 100.000 Mitglieder an dem Entscheid teilgenommen? Es wäre kein gutes Zeichen der SPÖ, wenn sich die Delegierten anders entscheiden als die Mitglieder.

Man könnte aus burgenländischer Sicht aber trotzdem an die Delegierten appellieren, den Wunsch der Mitglieder zu bestätigen.

Ja, es wäre das Schlimmste, dieses Ergebnis dann in Frage zu stellen – egal, wer gewählt wird. Es müssen dann alle an einem Strang ziehen.

Ich möchte niemandem etwas ausrichten. Das Ergebnis liegt seit Montag am Tisch und Doskozil ist der klare Gewinner der Mitgliederbefragung.

Es gab eben zu diesem Zeitpunkt schon Beschlüsse. Irgendwann muss man sich auf einen Modus einigen, sonst wird man unglaubwürdig. Sonst brauchen wir ja gar nichts mehr zu beschließen, wenn es nach jeder Vorstandssitzung anders ist. Es wäre wünschenswert gewesen, dass sich alle an diese Beschlüsse halten.

Babler hat von Anfang an gesagt, dass er eine Stichwahl fordert, wenn er Zweiter wird. Ist nicht das Problem, dass sich die Partei auf keinen Modus geeinigt hat, der für alle passt?

Falls es Doskozil wird: Muss Babler eine tragende Rolle in der SPÖ spielen?

Doskozil hat schon am Montag gleich die Hand in alle Richtungen ausgestreckt. Es ist ihm bewusst, dass man einend tätig sein wird. Jetzt ist es Zeit eine geschlossene Sozialdemokratie anzustreben und mit dieser geschlossenen Sozialdemokratie nächstes Jahr in die Wahl zu gehen.

Wer entscheidet über die Parteilinie?

Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass man die Debatte über Themenfindung auf breitere Beine stellen und die Mitglieder stärker einbinden muss. Die wesentlichste Herausforderung ist, eine klare Linie aufzuzeigen und alle mit ins Boot zu holen.