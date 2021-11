Schulen im Corona-Lockdown: Gerechtigkeit für Faßmann

Wenn es einen politischen Krampus in den vergangenen 48 Stunden gab, dann war dies weder Kanzler Alexander Schallenberg noch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und auch keiner der neun Landeshauptleute, die gemeinsam mit der Bundesregierung die Republik in den vierten Lockdown schickten. Nein: Absoluter Buhmann in klassischen und sozialen Medien ist seit Freitagmittag Bildungsminister Heinz Faßmann. Sein Vergehen: Er setzte ein Menschenrecht um, nicht aus. Das Recht auf Bildung ist verankert im Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; im Artikel 28 der Kinderrechtskonvention; und – in Bezug auf Flüchtlinge – im Artikel 22 der Genfer Flüchtlingskonvention. Dies beweist, welch hohes Gut die Bildung ist. Ein Bildungsminister, der – auch in einer Pandemie – nicht mit äußerstem Einsatz für offene Schulen kämpft, wäre rücktrittsreif.