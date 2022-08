Siobhán Geets: Ein gefährlicher Kniefall

Wladimir Putin setzt auf den Egoismus des Westens. Wenn die Heizungen in Europa im Winter kalt bleiben, so hofft er, werden auch die letzten Reste von Mitgefühl mit der ukrainischen Bevölkerung versickern. Ganze Generationen haben sich auf Billiggas aus Russland verlassen und darauf ihren Wohlstand aufgebaut. Es war eine bequeme

Lösung, die daraus entstandene Abhängigkeit verdrängte man bis zum 24. Februar 2022 erfolgreich. Putins Kalkül ist simpel: Durch teils existenzbedrohend hohe Energiepreise wird ein in die Enge getriebenes Europa die Ukraine spätestens im Winter unter Druck setzen, Verhandlungen zuzustimmen und auf die Bedingungen des Kreml eingehen.

Diesen Kniefall sollte der Westen besser unterlassen.

Es kommt dem russischen Präsidenten natürlich gelegen, dass die Solidarität mit der Ukraine im Westen zu bröckeln beginnt. In den USA machen rechte Medien Stimmung gegen die Finanz- und Militärhilfen für Kiew; in Deutschland ruft die AfD zu Protesten auf. Die deutsche „Linke“ forderte, wie andere europäische Parteien am linken wie rechten Rand, schon vor Wochen das Ende der Sanktionen und die Aufnahme von Gesprächen mit Moskau.