Siobhán Geets: Wann ist eine Frau eine Frau?

Der Evolutionsbiologe und Beststellerautor Richard Dawkins ist über einen seiner Tweets gestolpert – schon wieder, könnte man sagen. Diesmal aber hat ihm die atheistisch-humanistische „American Humanist Association“ den Titel „Humanist des Jahres“ von 1996 entzogen. Was war geschehen?

Am 12. April erinnerte der ehemalige Oxford-Professor an den Dolezal-Skandal. Im Jahr 2015 war Rachel Dolezal, Verbandspräsidentin der einflussreichen US-Bürgerrechtsorganisation „National Association for the Advancement of Colored People“ (Naacp), quasi als Weiße aufgeflogen. Jahrelang hatte sich Dolezal als Schwarze ausgegeben und afroamerikanische Wurzeln erfunden. Doch dann meldeten sich ihre (weißen) Eltern zu Wort: Rachel habe gar keinen schwarzen Vater, ihre Vorfahren hätten deutsche und tschechische Wurzeln. Sie belegten das mit der Geburtsurkunde ihrer Tochter und mit Fotos von ihr als Kind, die ein blondes Mädchen mit Sommersprossen zeigen.