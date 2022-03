Siobhán Geets: Was uns jetzt (nicht) hilft

Ich würde gern sagen: Habt keine Angst! Aber das kann ich nicht, ich fürchte mich auch.

Es hilft allerdings nicht, in Panik zu geraten. Am Montag stürmten die Menschen in die Apotheken, um sich mit Jodtabletten einzudecken. Das Produkt für den privaten Gebrauch ist derzeit wegen Engpässen in der Lieferung von Verpackungsmaterial nicht verfügbar – zum Glück, muss man sagen. Jod kann, falsch eingenommen, zu groben Schäden führen, Menschen über 40 sollen die Tabletten nicht einmal bei einer möglichen Strahlungsbelastung nehmen. Für Jüngere geben die Apotheken das Medikament im Katastrophenfall ohnehin aus. Es ist genug für alle da.

Es hilft nicht, dass wir den Krieg in der Ukraine in Echtzeit über die Sozialen Medien verfolgen können. Dass wir uns bei jedem Bombenanschlag auf ein Wohnhaus fragen müssen, wie viele Menschen dabei getötet wurden. Das ist kein Film, den man jederzeit pausieren kann. Für die Menschen in der Ukraine steht alles auf dem Spiel.

Und wir, hier mitten in Europa? Mit einem Bein stehen wir noch in der Pandemie, mit dem anderen schon im Krieg.

Es hilft nicht, dass wir uns schon seit zwei Jahren in einer Ausnahmesituation befinden. Die Sorge wegen der Pandemie, bis vor kurzem noch unsere größte, erscheint in diesen Tagen wie aus einer fernen Vergangenheit. Doch diese Ängste spielen in die Furcht vor dem Krieg mit hinein. Corona hat viele Menschen vereinsamen lassen. Die Batterien sind leer, bei vielen, jetzt kommt der Krieg dazu.

Die Pandemie hat der Angst vor dem Weltuntergang den perfekten Boden bereitet.