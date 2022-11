SPÖ in der Asyl-Sackgasse

Von Franz Josef Strauß, dem so skandalumwitterten wie legendären bayerischen Ministerpräsidenten, stammt ein Fundus knackig-derber Zitate. Etwa die Steigerungsform: Feind-Todfeind-Parteifreund.



Der hinterlistige Spruch ist wie für Hans Peter Doskozil erfunden. Kaum plant Pamela Rendi-Wagner einen größeren Auftritt, ist er verlässlich mit einer Intrige zur Stelle und vermasselt der Parteichefin die Show. So geschehen in der Vorwoche: Rendi-Wagner lud zur groß inszenierten Veranstaltung, wollte Wirtschaftskompetenz beweisen und industriepolitische Pläne präsentieren. Betonung auf wollte: All die Konzepte schafften es nicht in die Schlagzeilen. Die dominierte Doskozil mit einem Foul: seiner gezielt lancierten Umfrage, er würde Beliebtheitswettbewerbe und Wahlen gewinnen. Und Rendi-Wagner blieb – wieder einmal – nur übrig, düpiert von Fernsehsender zu Fernsehsender zu tingeln und treuherzig zu versichern, sie sei als SPÖ-Spitzenkandidatin total fix. Zumindest bis zum nächsten Doskozil-Untergriff.



Ein loyaler Mitstreiter wird der burgenländische Quertreiber nicht mehr werden, zu wohl fühlt er sich in der Rolle, die Autorität der Parteichefin regelmäßig zu untergraben – tatkräftig unterstützt von Genossen aus der SPÖ-Sektion Macho, die mit einer Chefin fremdeln.