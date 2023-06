Medien versuchen wie Parteien zu verstehen, wie ihre Anhänger ticken. Sie werden analysiert und erforscht. Auch wir tun das, und wissen darum von Ihnen: Sie lieben es, wenn wir ab und an auch gute Nachrichten verkünden. Nun gut, starten wir mit einer für die SPÖ. Sie hat in den letzten Tagen ihren absoluten Tiefpunkt erreicht, das hat aber auch etwas Positives: Es kann jetzt eigentlich nur besser werden. Nach monatelangen Machtkämpfen, die mehr an Sandkastenrauferei als an edles Florettfechten erinnerten, und einer Wahl, die von jeder Schulsprecherwahl an Professionalität übertroffen wird, hat die Sozialdemokratie nun einen neuen Boss: Andreas Babler, der glücksvolle Bürgermeister aus Traiskirchen. Die langjährige Hoffnung der Linken hat es am Ende doch geschafft.

Bablers Erbe ist schwer, die Partei eine Bruchbude: Wirtschaftlich, atmosphärisch und auch politisch hat man schwer abgebaut. Bablers erste und wichtigste Aufgabe wird sein, die Partei zu einen. Ein schwieriges Projekt, denn es lodern noch immer genug Brandherde persönlicher (meist männlicher Ego-)Kränkungen, die einem Zwist zwischen Landeshauptmann Michael Ludwig und Burgenland-Chef Hans Peter Doskozil entspringen. Neben großer Empathie für die Genossen wird dazu maßgeblich sein, wie links der Linke das Projekt Babler-SPÖ aufsetzt. Seine Fans werden ihn weiter in diese Richtung ziehen – die Ratio sollte ihn ein Stück in die Mitte drängen. Sonst sind die Doskozil-Anhänger einerseits nicht zu gewinnen – und ist andererseits ein anderes, großes Projekt in Gefahr: Die von Babler favorisierte Ampelkoalition mit Neos und Grünen. Die ist (aus heutiger Sicht) ohnehin nur schwer zu schaffen – kannibalisiert sich die SPÖ dazu mit den Grünen im linken Wählerlager, wird es kaum hinzukriegen sein. Wie viel Babler von FPÖ-Wähler oder aus dem Nicht-Wähler-Lager mobilisieren kann, ist noch ein großes Fragezeichen.

Weichenstellungen

Aber nicht nur die SPÖ muss sich nach dem Wechsel an der Spitze neu justieren – auch alle anderen Parteien werden ihre Strategien anpassen und versuchen, ihr Profil zu schärfen. Die FPÖ wird wohl insgesamt rechtsaußen bleiben, sozialpolitisch gibt man sich links.