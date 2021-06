Stefan Melichar & Michael Nikbakhsh: Besitzstörung

Bereits am Donnerstagabend hatte Brandstetter die Konsequenzen aus dem Desaster gezogen und seine Demission als VfGH-Richter eingereicht, er scheidet mit 1. Juli aus. In einer knappen Stellungnahme griff Brandstetter die Veröffentlichungen an: „Es tut dem Land nicht gut, wenn öffentlich mit Gift und Galle Menschen in öffentlichen Funktionen angegriffen und angepatzt werden. Ein privates Gespräch unter Freunden und öffentliche Äußerungen sind gänzlich verschiedene Dinge.“ Natürlich sind das gänzlich verschiedene Dinge. Und doch ist nicht alles, was ein Gespräch unter Freunden ist, darob auch gleich „privat“. Nicht, wenn es sich um hohe Vertreter der Justiz handelt, nicht, wenn diese Vertreter rechtsstaatliche Institutionen herabwürdigen.

Wir sind übrigens auch keine Paparazzi; vielmehr schließen wir mit einem wunderbaren Aphorismus: Worte sind die Kleider der Gedanken.