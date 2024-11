Korruption? Egal. Die Steiermark ist blau

Es ist eingetreten, was die einen befürchtet und die anderen herbeigesehnt haben: Die FPÖ triumphiert bei der steirischen Landtagswahl und erzielt mit 35 Prozent ein historisches Rekordergebnis. Der blaue Spitzenkandidat Mario Kunasek steht vor dem nächsten Meilenstein, er will der erste freiheitliche Landeshauptmann des Bundeslandes werden, das jahrzehntelang – bis auf eine Unterbrechung durch die SPÖ – als uneinnehmbare Hochburg der ÖVP galt.

Woanders schreibt man ebenfalls Geschichte: und zwar bei der ÖVP. Die Volkspartei verliert fast zweistellig, stürzt mit rund 26 Prozent auf ein historisches Tief ab und unterschreitet damit ihr schlechtestes Ergebnis aus dem Jahr 2015 (28,45 Prozent). Für Landeshauptmann Christopher Drexler bedeutet die Niederlage Machtverlust und einen bitteren Einschnitt in die Geschichte seiner Partei. Die steirische ÖVP, einst unangefochten, steht nun vor der Frage, wie sie sich von diesem Schlag erholen will – und ob sie überhaupt eine Antwort darauf hat.

Auch die SPÖ verliert, landet auf Platz 3 und erzielt mit rund 21 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei der Landtagswahl. Dahinter reihen sich die Grünen, die sich auf rund 6 Prozent halbieren, und die KPÖ mit 4,3 Prozent (-1,6 Prozent) ein. Die NEOS schaffen mit knapp 6 Prozent zwar ein leichtes Plus, bleiben aber im unteren einstelligen Bereich. Am Einzug in den Landtag gescheitert sind hingegen die Impfgegner-Parteien DNA und MFG sowie der KFG, der korruptionsfreie Gemeinderats Club Graz, eine Abspaltung der FPÖ, angeführt vom Ex-Bezirksrat Alexis Pascuttini und der früheren Gemeinderätin Claudia Schönbacher (beide ehemals FPÖ).