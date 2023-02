Video: Was wäre so schlimm an Tempo 100 auf unseren Autobahnen?

Forscher:innen und Fachleute der TU Wien, Boku und der Uni Innsbruck sehen in Tempolimits nicht nur Vorteile für den Klimaschutz, sondern auch für die Verkehrssicherheit - und fordern ein generelles Tempolimit von 30/80/100. Was wäre eigentlich so schlimm daran?

Von Maximilian Mayerhofer