Viktor Orbáns teure Tasse Kaffee

Selten war eine Tasse Kaffee so teuer wie jene, die Viktor Orbán Mitte Dezember beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel getrunken hat. Nach acht Stunden Verhandlungen schickte Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz Ungarns Premier kurz zum Kaffeetrinken aus dem Raum, damit die restlichen 26 Staats- und Regierungschefs einstimmig die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beschließen konnten. Orbán hatte die Entscheidung blockiert, nun war der Weg frei – doch um welchen Preis?

Als Ratspräsident wäre er dafür verantwortlich, Sitzungen zu organisieren und Kompromisse auszuhandeln, kurz: die EU zusammenzuhalten und nach außen zu repräsentieren. Michel ist das ganz gut gelungen, doch Orbán würde den Job wohl anders anlegen. Er könnte das System von innen boykottieren und nachhaltig Schaden anrichten. Es ist ein Szenario, das alle anderen verhindern wollen. Die Staatschefs können mit qualifizierter Mehrheit die ungarische Ratspräsidentschaft aussetzen oder verschieben, Belgien oder Spanien könnte übernehmen.

Doch das wäre lediglich ein weiterer Versuch, irgendwie um Orbán herumzumanövrieren – und langfristig wird es andere Lösungen brauchen. Deshalb hat eine von Deutschland und Frankreich einberufene Expertengruppe die Bildung einer Art „Kern-EU“ vorgeschlagen: eine „Koalition der Willigen“ mit neuen, eigenen Regeln, geschaffen durch einen Zusatzvertrag, in der eine Vierfünftel-Mehrheit reicht, um Artikel 7 einzuleiten. Es wäre ein radikaler Schritt, doch vielleicht ist die Zeit dafür gekommen.

Kreative Lösungen wie die teure Kaffeepause mögen kurzfristig funktionieren. Doch damit hat Orbán bekommen, was er wollte. Und die weit wichtigere Entscheidung, die Freigabe von 50 Milliarden Euro an Finanzhilfen für die Ukraine, hat er dann am zweiten Gipfeltag blockiert. Die Zustimmung dazu macht er von der Auszahlung der restlichen 21 Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Mitteln für Ungarn abhängig.

Wenn die Staats- und Regierungschefs Anfang Februar weiterverhandeln, sollten sie besser nicht auf eine erneute Kaffeepause Orbáns setzen: Für den Fall künftiger Auszahlungen droht das EU-Parlament mit einem Misstrauensantrag gegen die Kommission.