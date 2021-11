Von Wien nach Bratislava: Wie im Flug!

profil: Wie zum Beispiel: Warum mit dem Zug fahren – wenn dann der Privatjet ungenützt in der Gegend herumsteht.

Von der Leyen: Den wir noch dazu übertragen gekauft haben!

profil: So wird es natürlich gleich viel leichter mit dem Predigen der leider notwendigen Einschränkungen unseres Lebensstils zugunsten des Klimas. Wenn man selbst an der Spitze Europas solche schmerzhaften Einschnitte hinnimmt – und sich, für alle sichtbar, in Verzicht übt.

Von der Leyen: Ich weiß schon, dass die liebe Greta Thunberg da in puncto Street Credibility noch die Nase vorn hat. Aber in aller Bescheidenheit: Dann komm schon ich!

profil: Ich kann es kaum erwarten, Sie beide auf den Gipfelfotos von Glasgow zu sehen. Vereint – und entschlossen!

Von der Leyen: Jetzt rüttelt das schon wieder so … Oh mein Gott! Was ist das da unten? Machen wir etwa eine Wasserlandung?

profil: Das ist nur die Donau. Der folgen wir schon die ganze Zeit. In … nicht allzu großer Höhe. Zahlt sich nicht aus auf die Distanz. Wenn unser Bundesheer Radar hätte, wären wir drunter.

Von der Leyen: Wissen Sie … Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob sich all der Einsatz lohnt. Ob das am Ende auch wirklich jemandem auffällt.

profil: Ach. Machen Sie sich da keine Sorgen!