Was der Krieg mit sich bringt

Der Krieg, der seit einem Jahr droht, schwelt und sich allen Forderungen nach Deeskalation zum Trotz immer lauter ankündigt – ist er jetzt endgültig da? Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diesen Kommentar wartet alle Welt noch auf die Reaktion Israels, doch niemand glaubt, dass dessen Streitkräfte die rund 200 Raketen, die der Iran am Dienstag auf Israel abfeuerte, unbeantwortet lassen. Im Gegenteil, Israel spürt das Momentum in diesem Mehr-Fronten-Konflikt auf seiner Seite.

Die Hamas in Gaza ist – ein Jahr nach den Massakern des 7. Oktober – als militärische Organisation de facto ausgeschaltet. Die Hisbollah im Libanon wurde durch gezielte Angriffe ihrer Führung beraubt, allen voran ihres Anführers Hassan Nasrallah, der die Organisation 32 Jahre lang gelenkt hatte. Die Offensive Israels im südlichen Libanon dauert an. Und weil Hamas und Hisbollah, beide Teil der vom Iran orchestrierten „Achse des Widerstands“, schwer getroffen sind, steht jetzt das Regime in Teheran selbst im Fokus. Israel scheint bereit, einen offen geführten Konflikt mit dem Iran zu riskieren.

Es sieht nach Krieg aus in der gesamten Region. Keiner der Beteiligten will zurückstecken, jeder sieht in der Fortsetzung von Waffengewalt einen Vorteil. Selbst die verstümmelte Hamas verweigert eine Kapitulation, weil sie am Ende inmitten des verwüsteten Gazastreifens die Chimäre eines Sieges feiern will.

Was heißt das für Israel, für den Westen, für uns?