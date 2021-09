Wenn rechte Politik von links kommt

In Dänemark sollen Zuwanderer künftig nur noch dann von der Solidargemeinschaft unterstützt werden, wenn sie bereit sind, auch dafür zu arbeiten. „Wir wollen eine neue Arbeitslogik einführen, bei der die Menschen die Pflicht haben, einen Beitrag zu leisten und sich nützlich zu machen“, wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vergangene Woche skizzierte. Wer nach drei bis vier Jahren noch keinen regulären Job gefunden hat und nicht ausreichend Dänisch spricht, muss sich anderweitig nützlich machen. „Das kann ein Job am Strand sein, bei dem man Zigarettenstummel oder Plastik aufsammelt, oder indem man Hilfe bei der Lösung verschiedener Aufgaben in Unternehmen leistet“, wie der dänische Arbeitsminister Peter Hummelgaard ergänzt.

Die Arbeitszeit für den Dienst an der Allgemeinheit beträgt mindestens 37 Stunden die Woche. Anlass der Initiative seien die niedrigen Erwerbsquoten bei Frauen aus der Türkei, aus dem Nahen Osten und aus Afrika. „Zu viele Jahre lang haben wir vielen Menschen einen schlechten Dienst erwiesen, indem wir nichts von ihnen verlangt haben“, sagte Frederiksen. Das Wichtigste sei, die Menschen wieder aus ihren Wohnungen herauszubekommen. Denn nur so könne Integration auch funktionieren.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass diese Vorschläge von einer sozialdemokratischen Regierung kommen. Übrigens von derselben sozialdemokratischen Regierung, die ein Gesetz durchgebracht hat, das die Zuwanderung von Menschen „nicht westlicher“ Herkunft in dänischen Stadtvierteln auf 30 Prozent beschränken will, um so das Entstehen von Parallelgesellschaften zu verhindern. Nun muss man sich nur einen Moment lang vorstellen, was hierzulande los wäre, wenn derartige Vorschläge von einem Bundeskanzler Sebastian Kurz oder einem Arbeitsminister Martin Kocher ventiliert würden. Die Republik würde brennen, um in den Worten eines früheren AK-Präsidenten zu sprechen. Jedenfalls auf Twitter.