Wer kann Israel retten?

Israel befindet sich in der heikelsten Lage seit seiner Gründung im Jahr 1948. Es gerät immer tiefer in die Isolation, und etwas Schlimmeres kann dem kleinen Staat im unruhigen Nahen Osten nicht passieren. Das erfüllt viele Leute mit Genugtuung, weil sie sich in ihrer Kritik an Israel bestätigt sehen. Doch so richtig die Kritik ist, so falsch ist die Genugtuung.

Wahr ist, dass Israel in die Irre geht und sich dabei ins Unrecht setzt. Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH), wonach Israel seine Militäroperation in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, einstellen müsse, ist eindeutig. Die Offensive könne zu Lebensbedingungen beitragen, die „zur vollständigen oder teilweisen Zerstörung“ der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen führen, so der IGH. 13 Richterinnen und Richter urteilten in diesem Sinne, nur zwei stimmten dagegen. Israel hatte die Anrufung des Gerichts durch Südafrika Ende Dezember als antisemitisch bezeichnet, jetzt stellt sich heraus: Sie war gerechtfertigt.

Zudem hat der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), Karim Khan, gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Galant Haftbefehle beantragt, über die eine Vorverfahrenskammer entscheiden wird. Auch dies stellt dem Vorgehen der israelischen Regierung ein vernichtendes Zeugnis aus.

Niemand folgt der Interpretation der Regierung Netanjahu, die jede Kritik dem Judenhass zuschreibt. „Die Hungersnot, das Leid der palästinensischen Bevölkerung, die Angriffe im Gazastreifen sind – wie wir jetzt auch ja gerichtlich sehen – mit dem Völkerrecht nicht vereinbar“, sagte etwa Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck vergangenes Wochenende bei einem Bürgergespräch in Berlin.

Die Isolation Israels in der Völkergemeinschaft lässt sich unter anderem auch an Abstimmungen in der UN-Generalversammlung ablesen. 143 Staaten votierten Anfang Mai für eine Stärkung der Rechte Palästinas bei den Vereinten Nationen, 25 enthielten sich. Bloß acht Staaten stimmten zusammen mit Israel dagegen.

Vergangene Woche anerkannten Norwegen, Spanien und Irland Palästina als eigenständigen Staat.