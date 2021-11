„Wie gut“ ist Niederösterreich „zum Leben“? Weiß nicht.

Aber schon die Frage davor war ein Stolperstein. Ich soll angeben, „wie gut“ NÖ „zum Leben, zum Arbeiten, zum Verbringen der Freizeit“ etc. ist? Weiß ich das? Wie gut ist NÖ zum Arbeiten für eine Kieferorthopädin in Marbach an der Kleinen Krems? Wie gut zum Verbringen der Freizeit für einen Pensionisten in Tautendorf bei Gars? Ehrlich, keine Ahnung. Falls meine persönliche Befindlichkeit gefragt ist: Welchen Anteil Niederösterreich an ihr hat, wird sich an meiner Antwort nicht unbedingt ablesen lassen. Meine Lebens- und meine Arbeitsfreude hängen von vielen Faktoren ab, mein Wohnort ist allenfalls einer davon.

Auch die nächste Frage lässt mich ratlos zurück. Ich soll, steht da, einmal zehn Jahre in die Zukunft blicken und abschätzen, wie sich die Welt, Europa, Österreich, NÖ, meine Heimatregion und meine Heimatgemeinde bis 2030 entwickeln. Folgende Antwortmöglichkeiten stehen jeweils zur Verfügung: „Eher positiv“, „Eher negativ“, „Es wird sich nichts ändern“ und „Weiß nicht“. Leute! Da ich nicht der unverfrorenen Gilde der ZukunftsforscherInnen angehöre, die munter vor sich hin prognostiziert, egal was eintrifft, kann ich ehrlicherweise nur durchgehend „Weiß nicht“ ankreuzen. Und ich glaube, auch meine niederösterreichischen Nachbar:innen wissen nicht, wie es mit den Taliban oder den Kryptowährungen so weitergehen wird.

Ja, vermutlich soll sich bloß zeigen, ob die Niederösterreicher:innen optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft blicken. Aber welche politischen Konsequenzen sind im einen wie im anderen Fall geplant?