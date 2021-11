Virologin von Laer: „Der Lockdown wird verlängert werden müssen“

profil: Gibt es Länder, die einem Pandemieende näher sind als wir?

Von Laer: Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass in vielen Ländern die Zahlen sinken – auch auf der nördlichen Halbkugel. In vielen armen Ländern dürfte das Virus schon unbemerkt durchgelaufen sein. Indien hat im Moment – ohne größere Maßnahmen und ohne eine hohe Impfquote – erstaunlich niedrige Infektionszahlen. In manchen Regionen sind 90 Prozent der Menschen immun, sie haben einen riesigen Anteil an Genesenen. Indien könnte es also geschafft haben. In manchen Regionen Afrikas wird es ähnlich sein.

profil: Wie sieht es in Europa aus?

Von Laer: Großbritannien hat ebenfalls eine Immunität von über 90 Prozent. Allerdings nicht durch die Impfung, sondern durch das Zulassen von Infektionen. Die Briten haben sich mit einer sehr hohen Mortalität eine momentane Stabilität erkauft: Sie haben doppelt so viele Corona-Tote wie Österreich oder Deutschland. Jetzt muss man sehen, wie lange die Immunität der Genesenen anhält. Es könnten durchaus wieder Wellen kommen, wenn sie nachlässt.

profil: Wie gut sind Spanien und Portugal geschützt?

Von Laer: Sehr gut aufgrund der fantastischen Impfprogramme.